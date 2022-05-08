В 2022 году в России выпустят более 14,5 тыс. специалистов по радиоэлектронике

В России в 2022 году станет на 14,5 тысячи больше специалистов в области радиотехники, электроники и систем связи. Именно столько студентов получат дипломы по этим специальностям. По словам российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко, жесткие западные санкции открывают новые перспективы и горизонты развития перед российской радиоэлектроникой. Не исключено, что для развития российской электроники будет создан новый национальный проект.

Чернышенко добавил, что в текущем учебном году на эти специальности поступили уже более 20 тысяч человек. В День Радио, 7 мая, зампред главы российского правительства добавил, что только на российских радиостанциях работают более 50 тысяч человек. И это, по словам Дмитрия Чернышенко, не только ведущие, но те, кто обеспечивают трансляцию сигнала – связисты.

"Они ежедневно создают настроение и держат нас в курсе информационной повестки", – сказал он.

Вице-премьер пожелал работникам отрасли здоровья, успехов, постоянного развития и быть всегда на связи.

День радио ежегодно отмечается 7 мая с 1945 года. В этот день 1895 года на заседании Русского физико-химического общества ученый-физик и военный инженер Александр Попов представил свою первую беспроводную приемо-передающую радиосистему. Первые передачи по радио в России велись с 1919 года из Нижегородской лаборатории, а затем с опытных радиостанций Москвы, Казани и других городов. В 1922 году в Москве начала вещание Радиостанция имени Коминтерна.

В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми установлены памятнику русскому изобретателю радио, а на острове Готланд, где в 1900 году была создана станция первой линии радиосвязи, сооружен обелиск.

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