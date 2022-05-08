Постпред США в ООН подтвердила, что Вашингтон предоставляет разведданные Киеву

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что США предоставляют Киеву разведданные для достижения успехов в боевых действиях против России. Она отметила, что Украина сама принимает решения "на что они будут нацеливаться, и как они будут нацеливаться".
"Мы предоставляем им разведданные, чтобы они могли защитить себя от российской агрессии, помогаем им укрепить позиции за столом переговоров против русских. Как они используют эти разведданные, зависит от них. Но мы хотим убедиться, что у них есть оборудование и информация, необходимые средства для ведения этой войны таким образом, чтобы помочь им защитить свой суверенитет", – сказала Томас-Гринфилд в эфире CNN.
По словам, Гринфилд США будут обеспечивать Украину средствами для ведения войны.
"И опять же, думаю, Россия ощутила на себе последствия нашей поддержки украинцев", – добавила постпред США при ООН.
Спецоперация России по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Задолго до нее Запад начал поставлять Киеву вооружение, а украинских националистов тренировали иностранные военные инструкторы.
Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.