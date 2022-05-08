Постпред США в ООН подтвердила, что Вашингтон предоставляет разведданные Киеву

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что США предоставляют Киеву разведданные для достижения успехов в боевых действиях против России. Она отметила, что Украина сама принимает решения "на что они будут нацеливаться, и как они будут нацеливаться".

"Мы предоставляем им разведданные, чтобы они могли защитить себя от российской агрессии, помогаем им укрепить позиции за столом переговоров против русских​​​. Как они используют эти разведданные, зависит от них. Но мы хотим убедиться, что у них есть оборудование и информация, необходимые средства для ведения этой войны таким образом, чтобы помочь им защитить свой суверенитет", – сказала Томас-Гринфилд в эфире CNN.

По словам, Гринфилд США будут обеспечивать Украину средствами для ведения войны.

"И опять же, думаю, Россия ощутила на себе последствия нашей поддержки украинцев", – добавила постпред США при ООН.

Спецоперация России по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Задолго до нее Запад начал поставлять Киеву вооружение, а украинских националистов тренировали иностранные военные инструкторы.

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