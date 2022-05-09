На выборах президента Южной Осетии побеждает Алан Гаглоев

Во втором туре президентских выборов в Южной Осетии побеждает лидер оппозиционной партии "Ныхас" 41-летний Алан Гаглоев. Нынешний президент республики Анатолий Бибилов уже признал свое поражение и поздравил соперника с победой.

Обработано 18 процентов голосов, напоминает медиаплатформа "Смотрим". У Гаглоева – 59,2 процента голосов, у Бибилова – 37 процентов.

Как и Бибилов, Гаглоев – уроженец Цхинвала. В 2017 году он уже баллотировался в президенты, но Анатолий Бибилов тогда выиграл выборы.

Алан Гаглоев, по его словам, настроен на партнерство с Россией. Он отметил, что РФ – главный союзник Южной Осетии. Внешнеполитический курс республики всегда будет пророссийским.

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