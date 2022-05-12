В Москве считают, что санкции против КНДР станут потрясением для населения

Дальнейшее наращивание санкций против Северной Кореи угрожает ее населению, считает заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Это уже не просто перекрытие каналов финансирования ракетно-ядерных программ, подчеркнула дипломат во время выступления на заседании Совбеза ООН.

Пхеньян демонтировал ядерный полигон, соблюдал мораторий на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет. Но Совбез так не нашел в себе силы отреагировать на положительные сигналы Пхеньяна, а только ужесточал рестрикции. Так проявляется недальновидность некоторых политиков, которые не могут выйти за пределы санкционной парадигмы, хотя она так и не стала гарантией безопасности в регионе. В связи с этим Москва считает новые санкции угрожающими северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями, подчеркнула Евстигнеева.

На ужесточении санкций против КНДР настаивают США. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призывет всех членов Совета Безопасности ООН поддержать американский проект резолюции, поскольку Пхеньян в 2022 году провел уже 17 пусков баллистических ракет, включая три межконтинентальных. А молчание его только вдохновляет. Томас-Гринфилд сообщила, что Пхеньян занимается реконструкцией своего ядерного полигона, готовясь к седьмому ядерному испытанию. Демонтаж туннелей "Пхунгери" был проведен в 2018 году на глазах у журналистов, международных экспертов на полигон не допустили. Западные медиа не раз сообщали, что в КНДР восстанавливают третий туннель полигона и готовятся провести испытание небольшого ядерного заряда, пригодного к установке на тактические ракеты.

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