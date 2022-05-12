Главы Минобороны США и Англии обсудили спецоперацию и похвалили друг друга

Спецоперация России на Украине вступила в "новую, но не менее опасную фазу", поэтому США вместе с союзниками обеспечат Киев необходимым для самозащиты, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее Госдеп заявил, что, выделяя пакет помощи на 40 млрд долларов, надеется на скорое разрешение кризиса. А Остин подчеркивал, что от Киева требуют контроля за передаваемым вооружением. Но теперь российская операция вступила в новую фазу, США и союзники продолжат решительно работать, чтобы дать Киеву все необходимое для самозащиты сейчас и в будущем, подчеркнул Остин после встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Вашингтоне. К тому же отношения с Британией стали еще более жизнеспособными, чем до начала спецоперации. Уоллес поблагодарил Остина за усилия по поддержке союзников по НАТО и похвалил альянс.

24 февраля Вооруженные силы РФ начали операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Такое решение принял президент Владимир Путин, когда главы республик Донбасса обратились к нему за помощью. Российский лидер подчеркнул, что цель спецоперации – остановить кровавые преступления киевского режима, избавив народы Донбасса от мучений. Однако, по словам главы СВР РФ Сергея Нарышкина, США уже поставили перед подконтрольными неправительственными организациями задачу: дискредитировать спецоперацию в российском обществе.

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