Шеф Пентагона: Запад усилит помощь Украине на переломном этапе войны с Россией

Боевые действия на Украине находятся в решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы будем корректировать наше содействие, дабы гарантировать, что у Украины имеются технологии, боеприпасы и просто огневая мощь, чтобы обороняться. Наше содействие приводит к подлинным переменам", – – сказал шеф Пентагона на онлайн-заседании созданной странами Запада группы, координирующей оказание военной помощи Киеву.

По оценке Остина, речь идет о решающем этапе конфликта, поэтому "коллективная поддержка Украины должна быть неотложной".

"Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России", – утверждал Остин.

Он считает, что ВСУ "неоднократно продемонстрировали мастерство" в применении переданных им Западом реактивных систем залпового огня HIMARS и M -270, а также гаубиц калибра 155 мм. "И эти средства имеют решающее значение в боях в Донбассе", – считает Остин.

Так, Киев применял полученные системы противокорабельных ракет Harpoon против ВМФ России в Черном море. "И эти системы помогли Украине вновь взять под контроль остров Змеиный", – настаивал министр.

30 июня Минобороны России сообщило о выводе гарнизона с острова. Как пояснило военное ведомство России, это было сделано в качестве жеста доброй воли, чтобы продемонстрировать, что Москва не препятствует усилиям ООН по организации вывоза украинской сельскохозяйственной продукции.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Системы вооружений становятся все современнее и опаснее.