США дали Украине спасательный круг во время цунами

Ситуация на Украине может быть урегулирована дипломатическим путем. Об этом сегодня заявил Джо Байден. А пока переговоров нет, президент США обещает Киеву дальнейшую поддержку и помощь с вывозом зерна. Щедрость Байдена, который не жалеет для Украины средств американских налогоплательщиков, несмотря на рекордную инфляцию, уже вызвала недовольство Конгресса.

Американским домохозяйкам отставные полковники и генералы на пальцах объясняют все прелести систем, которые Штаты передают Украине. Действующие военные Пентагона, как передает телеканал АBС, уже готовят солдат ВСУ – где-то в Европе их учат стрелять из заокеанских HIMARS. Натаскивать будут три недели.

"Вы можете сделать 12 выстрелов за один раз или 6 выстрелов за раз, в зависимости от того, как система у вас есть. Дальность стрельбы – около 70 км", – рассказал Джек Кин, бывший замначальника Штаба армии США.

Генерал не договаривает. HIMARS можно начинить ракетами, которые полетят и на 500 км. Но такое дальнобойное оружие американцы в руки украинцам пока не дают. Как будто пристреливаются. Для начала Пентагон передал только 4 установки и на все – 48 снарядов. Учитывая скорострельность, а это 6 ракет за 5 минут, боезапас может улетучиться всего за час.

"Это очень хорошая система, которая может обеспечить очень большую огневую мощь. Проблема в том, что мы, по-видимому, отправляем одну пусковую установку с шестью трубами для шести ракет. Трудно, когда смотришь на что-то столь нелепое, не прийти к выводу, что это дешевая фикция со стороны администрации, которая не хочет признавать, что эта война была давно проиграна. Это как вручать кому-то спасательный круг на пляже, в то время как на него вот-вот обрушатся волны цунами", – считает полковник армии США Дуглас Макгрегор.

Летят на Украину и боевые беспилотники, а именно MQ1-Grey Eagle, в количестве четырех штук. Длина дрона – 8 метров, размах крыла – 17. Может нести бомбы или ракеты, в том числе класса "воздух-земля". Учитывая дальность полета машины и ее ракет, под ударом могут оказаться приграничные российские города. Если с реактивными системами залпового огня с Киева Вашингтон хотя бы взял обещание не обстреливать их оружием территорию России, то о беспилотниках таких заверений нет.

Бриджит Бринк, посол США на Украине, четко дала понять, что Соединенные Штаты не будут контролировать направление полета ракет: "В первую очередь предоставление оружия должно помочь Украине достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть у ВСУ сейчас. Вопрос расстояния ударов будет решаться Вооруженными силами Украины самостоятельно".

В Пентагоне уже говорили, отправляя оружие на Украину, что посылают его как в черную дыру. Отследить, в чьи руки попадают эти многомиллиардные партии, американцы не могут. Politico пишет: ряд конгрессменов требует от администрации Байдена отчет о расходах. Хотят знать, как потрачены 40 миллиардов долларов, которые из бюджета США недавно ушли на Украину.

"Некоторые законодатели уже предупреждают администрацию Байдена о том, что в будущем пакеты помощи могут лишиться поддержки подавляющего большинства членов Конгресса, которая была отличительной чертой предыдущих усилий. Ключевым фактором будет то, как Пентагон распоряжается средствами и насколько полно ведет их учет", – подчеркивает издание.

Что включать, а что не включать в недавний, а это был уже седьмой, пакет военной помощи, Байден размышлял долго. Поначалу говорил, никаких систем способных ударить по территории России Украина не получит. Потом исправился или исправили, и в The New York Times за подписью президента вышла статья, в которой черным по белому: Вашингтон передает Киеву дальнобойное оружие.

Американцы ждут, когда президент сосредоточится на внутренних проблемах страны. В США – рекордная инфляция. Избиратели считают, что антироссийские санкции подрывают экономику западных стран, пишет The Hill. Украинский конфликт, по данным опросов, все меньше интересует жителей Соединенных Штатов. Если в марте 60% опрошенных считали, что Вашингтон должен играть значительную роль в решении кризиса в далекой стране, сейчас их число снизилось до 45%.

"Зарубежные войны обычно пользуются наибольшей поддержкой в начале, особенно, если их предоставляют американской общественности, давая однозначные оценки с точки зрения морали, однако если они достаточно быстро не завершаются решительной победой, достигнутой при разумных затратах, общественная поддержка и политический консенсус слабеют, иногда быстро", – отмечает The Hill.

В соцсетях шутят над тем, как сине-желтый флаг в Америке уступил место радужному – главному символу геев, лесбиянок, трансгендеров. Их права сейчас важнее украинских проблем.