Американский военный аналитик озвучил "суровый факт" об Украине

Минобороны России опубликовало статистику по воюющим на стороне Украины иностранным наемникам. С начала спецоперации прибыли почти 7 тысяч "солдат удачи". Больше всего – из Польши, Канады и США:

Польша – 1831 человек;

Канада – 601;

США – 530.

И гибнет их, соответственно, тоже больше всего:

Польша – 378 человек;

Канада – 162;

США – 214.

Тех, кто попал в плен, ждет суд. Причем рассчитывать на статус военнопленных им не приходится. Для правосудия любой страны они просто убийцы. Как раз двух таких бандитов – граждан США – на неделе поймали под Харьковом.

Родные пленных бьют во все колокола. Слезные интервью в вечерних новостях и утренних шоу. Заплаканные матери, невесты, друзья семей – все как один говорят, что на Украину отставные военные уезжали не воевать.

"Он сказал мне, что уезжает в отпуск, что его не будет 2-3 месяца. Так мы с ним поговорили в последний раз 7 марта. Потом невестка сказала, что он уехал на Украину. Как мне сказал надежный источник, телефон моего сына сейчас в торговом центре "Фабрика" в Херсоне. Это место используется как изолятор для пленных, которые воевали против российских войск. Мой сын волонтер, он поехал обучать солдат", – говорит отец одного из наемников.

Тот, кого отец называет "волонтером", – морпех с двадцатью годами службы за спиной. Уволился только зимой. Грейди Курпаси трижды был в Ираке, Афганистане. Другой пленный – Александр Дрюке – 12 лет в армии США. Судя по форме и знакам отличиям, он – военный химик.

Единственный комментарий Байдена – совет американцам воздержаться от поездок на Украину. В Белом доме заявили, сделают все возможное, чтобы соотечественники вернулись домой.

"Наемники – именно так их может рассматривать Россия. Госедпартаменту будет непросто сказать: это американские граждане. Российским ответом будет, а какого черта они делали на Украине и воевали за нее? Это очень деликатная ситуация, и американцам не стоит ездить на Украину", – говорит Марк Хертлинг, бывший командующий сухопутными силами США в Европе.

Чужими – украинскими – руками воевать выгоднее, а если дать в эти руки американское оружие, прибыли будут заоблачными. Почти на 6,5 миллиарда долларов с конца февраля Пентагон поставил боеприпасов и техники Киеву. Длинный список размещен на сайте Минобороны США. В нем и про 50 миллионов патронов, и про десятки тысяч ракет.

"Соединенные Штаты предоставили более 6500 "Джавелинов" и 20 000 других противотанковых систем. В общей сложности международное сообщество предоставило Украине почти 97 000 противотанковых систем. Больше противотанковых систем, чем существует танков в мире", – заявил генерал Марк Милли.

Но Украине мало. В Киеве жалуются, что Вашингтон очень долго раскачивается с поставками по ленд-лизу. Месяц прошел, а их так и нет. Politico списывает задержки на бюрократию в Пентагоне. Все очень долго согласовывают, а иногда и заворачивают. С апреля думали над передачей ВСУ боевых дронов MQ-1C Grey Eagle, в итоге отказались. Заокеанский генералитет боится, что украинские солдаты сложную технику не освоят.

"Посмотрите на список оружия, нужного украинцам. Это убедительное доказательство того, что им надирают задницы. Если вам нужно тысячу артиллерийских орудий, значит, вы потеряли тысячу орудий. Если вам нужно 500 танков, значит, вы уже потеряли 500 танков. Это суровый факт. И это все связано с человеческими жизнями. На каждый уничтоженный танк приходятся три-четыре погибших, на каждое орудие – пять-шесть жизней. Это значит, что они потеряли эти тысячи человек. А есть еще пехота, есть проблемы с логистикой. Они признали, что в день у них погибают 200 человек, но на самом деле это число приближается к 600-800 смертей в день. Один день – и 800 человек погибли", – отметил военный аналитик Скотт Риттер.

В речах официальных американских лиц слышны другие настроения. И глава Госдепа, и руководитель Пентагона обещают всех победить. Министр обороны Остин целью США назвал ослабление России, и госсекретарь Блинкен его поддержал. Байдена, как пишет NBC news, это вывело из себя, он заявил подчиненным, что те зашли слишком далеко и своими словами могут вызвать прямое столкновение двух держав.

"Американские чиновники все больше обеспокоены тем, что ход войны на Украине теряет устойчивость, и они спокойно обсуждают, должен ли президент Владимир Зеленский смягчить свою жесткую публичную позицию, согласно которой никакую часть Украины не уступит России в рамках соглашения о прекращении войны", – отмечает NBC.

Надоела украинская тема и рядовым американцам, отмечают местные журналисты. Штаты свои проблемы накрывают с головой. Инфляция, рост цен. Все это валится на плечи самого пожилого президента в истории США. И в пятницу Байден сбегает из Белого Дома на выходные уже в 11 утра. По пути к вертолету пристают журналисты с вопросами. Первая леди оттягивает президента за руку – и бегом в вертолет. До этого на борт подняли кошку Байденов Виллоу. Так все вместе выбрались на выходные за город, где свежий воздух и велосипедные прогулки.

Байден свалился с велосипеда на ровном месте. Едких комментариев, конечно, было бы меньше, если бы не заявление Белого Дома, сделанное накануне. 79-летний президент через два года собрался снова на выборы, к концу второго срока ему будет 86.

Неудобные вопросы задает СNN, а застрельщиком стала The New York Times. Все это рупоры демократов, которые опросили партийную верхушку и там не нашлось желающих поддерживать Байдена в 24 году.

Если бы сегодня выбирали хозяина Белого дома, а соперничали бы за место Байден и Трамп, победа была бы у Трампа. Опросы показывают: сейчас за него готовы проголосовать 44% избирателей, за Байдена – 42. Хотя Байден еще год назад лидировал с разницей в плюс 9%. Растерял он и фору, и доверие. Работу действующего президента одобряют лишь 39% респондентов.

У Трампа таких низких цифр не было даже в его худшие дни в Овальном кабинете. При прошлой администрации (еще полтора года назад) бензин стоил в два раза дешевле. Рынки росли, а сейчас они за несколько месяцев потеряли 20%.

Ипотечная ставка в среднем по стране сейчас 6,2%. Федеральная резервная система, чтобы хоть как-то притормозить рост цен, поднимает ключевую ставку так резко, как не делала 30 лет. Из дорогих штатов, таких как Калифорния, жители уезжают в другие части страны или вовсе за границу. Небогатые американцы из приграничных с Мексикой районов ездят заправляться к соседям. Но администрация Байдена предлагает водителям другой, прогрессивный, выход.

"Заряжая электромобиль электричеством и заправляя обычную машину с таким же объемом, вы бы сэкономили 60 долларов на одной заправке. Электромобили выгоднее, и это очень убедительный аргумент", – считает Дженифер Гренхольм, министр энергетики США.

"Мы увидели грубое равнодушие, высокомерное отношение к проблеме высоких цен на бензин: ну, знаете, я просто езжу на электромобиле. Она похожа на современную версию Марии-Антуанетты. Только тут вместо фразы "нет хлеба, пусть едят пирожные" – пусть купят электромобиль", – говорит журналист Моника Кроули.

Прогрессивная администрация обещает, что к 2030 году половина новых автомобилей в США будут электрическими.

Прогнозов на гендерный состав общества в Белом доме не дают, но дают понять, что чем больше полов, тем лучше. У Байдена – за разнообразие. Его пресс-секретарь – лесбиянка, министр транспорта – гей, главный военный врач – трансгендер. "Это самая равноправная администрация в истории, возглавляемая такими парнями, как Пит Баттиджиг, и многими другими. Я думаю, что у нас больше ЛГБТ-людей, чем в любой администрации или во всех администрациях вместе взятых. Нет, я не шучу. Я действительно это имею в виду", – отмечает Байден.

Лучшие люди от людей с нетрадиционной ориентацией удостоились приема в Белом доме. Байден его организовал по случаю Месяца гордости. Весь июнь США гордятся своими гомосексуалистами, вывешивая радужные флаги на всех углах и проводя парады. Дети – в первых рядах. Гомосексуалистов приглашают в школы, в том числе и начальные, чтобы больше рассказывали о себе.

Персонаж в шляпке и колготках, гей называющий себя Панда Дулси, привлекался за педофилию, а сейчас его пригласили в школу с рассказом про радужную жизнь ЛГБТ. Возмущенные активисты вызвали полицию. Но ни к Панде, ни к учителям у патрульных вопросов не было. Дело завели на общественников – за то, что пугали детей и распространяли ненависть.