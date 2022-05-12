Глава ЛНР: украинская фашистская власть на нашу землю не вернется

Киевский режим больше не вернет под свой контроль Луганскую Народную Республику, заявил ее глава Леонид Пасечник.

17 февраля 2022 года ситуация на Донбассе обострилась до крайней степени. Украина начала массированный обстрел республик. 21 февраля Россия признала суверенитет ЛНР и ДНР, а 24 февраля начала специальную военную операцию по защите республик.

"Первое время, конечно, у людей был испуг. Безусловно, продолжается давление с той стороны. Украина рассказывает, что она вернется на эти территории, что будет месть. Но мы успокаиваем всех наших граждан и говорим, что мы пришли, и мы пришли надолго. Никакая украинская фашистская власть на эту территорию уже не вернется", – заявил Пасечник, обращаясь к жителям Украины, освобожденным от киевского режима.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Леонида Пасечника и всех граждан ЛНР с днем независимости.

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