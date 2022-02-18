В ЛНР объявили эвакуацию жителей вслед за ДНР

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник выступил с обращением к населению, в котором призвал людей как можно быстрее эвакуироваться в Россию.

"С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию РФ", – заявил он.

Ранее с аналогичным заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, уже с 18 февраля в республике организована эвакуация женщин, детей и пожилых людей. Предполагается, что разместят беженцы на территории Ростовской области России.

Ранее сообщалось, что за последние дни значительно выросло число обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских военных.