Пушилин пообещал "системно вернуть всех домой"

Глава ДНР Денис Пушилин посетил пункты эвакуации в Донбассе. Он заявил, что после стабилизации ситуации всех граждан системно вернут домой.

По словам Пушилина, главная задача на данный момент — безопасность детей, женщин и людей пожилого возраста. В своем Telegram-канале глава ДНР отметил, что эвакуация в Россию осуществляется через 191 пункт.

Тем временем беженка из Донбасса рассказала, как они с внуком приняли решение эвакуироваться в Ростовскую область. В разговоре с РИА Новости Елена Евгеньевна пояснила, что ключевым моментом стало падение снаряда возле их дома. Как только они увидели обращение главы ДНР с рекомендацией об эвакуации, сомнений не осталось. В России они останутся до стабилизации ситуации в Донбассе.

В ДНР с 19 февраля объявлена всеобщая мобилизация граждан, находящихся в запасе. Глава самопровозглашенной республики заявил, что ВСУ ведут масштабный обстрел их территории.