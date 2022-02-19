Власти ЛНР объявили всеобщую мобилизацию

В Луганской народной республике объявлена всеобщая мобилизация. Пределы республики запрещено покидать мужчинам возрастом от 18 до 55 лет. Указ об это подписал глава ЛНР Леонид Пасечник, пишет "Интерфакс".

Ранее всеобщую мобилизацию объявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Как заявил Пушилин в видеообращении к гражданам, украинская армия обстреливает территорию ДНР из минометов и ракетных комплексов. По данным разведки ДНР, президент Украины Владимир Зеленский в скором времени отдаст приказ военным атаковать республики Донбасса.

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