На Украине начинается всеобщая мобилизация

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О всеобщей мобилизации". Она коснется всех 24 областей страны и Киева. В документе, опубликованном на сайте главы государства, поясняется, что мобилизация необходима в целях обеспечения обороны государства и поддержания боевой готовности Вооруженных сил Украины.

Ранее Зеленский своим указом создал Ставку верховного главнокомандующего, в состав которой вошли руководители ГСЧС, МИД, Нацгвардии, СВР, Верховной Рады, МВД, Минобороны, Госохраны Госслужбы спецсвязи.

После того, как российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию в Донбассе, на Украине действует военное положение. Минобороны РФ заявило, что за первый день операции было уничтожено 74 объекта военной инфраструктуры. В ведомстве при этом подчеркивают, что гражданскому населению бояться нечего.

Между тем, очевидцы сообщают, что сегодня колонну российских войск заметили примерно в 35 километрах к северо-западу от Киева.