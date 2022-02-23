"Для обеспечения защиты и охраны государства": на Украине вводится режим ЧП

В полночь на Украине начнет действовать чрезвычайное положение. Верховная рада поддержала указ Владимира Зеленского. На 30 дней вводится запрет на митинги, ограничение свободы передвижения, особый режим въезда и выезда. Тем временем российские дипломаты покидают Украину. Как отметили в МИД РФ, дипломатические миссии неоднократно подвергались нападениям и провокациям с 2014 года. Сейчас над посольством в Киеве спущен российский флаг.

Введение чрезвычайного положения на Украине ожидали. Интрига была лишь в том, какие регионы затронут эти меры. В СНБО решили распространить ограничения по всей стране, кроме двух областей – Донецкой и Луганской. Как объяснил президент Украины Владимир Зеленский, "для обеспечения защиты и охраны государства принято решение ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, потому что там с 2014 года действует отдельный правовой режим".

Запрет митингов, ограничение движения транспорта, усиленная проверка документов. Не исключен комендантский час. Определять перечень мер в каждой области по потребности будут региональные оперативные штабы. То, как описывал вводимый режим секретарь СНБО Алексей Данилов, в Киеве поначалу называли адаптивной лайт-версией.

"На нашей жизни режим радикально не отобразится. Там есть определенный перечень вещей, которые есть в законе о введении чрезвычайного положения. Я хочу сказать, что эта ситуация будет отрабатываться максимально корректно", – заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Но не тут-то было. Согласно украинским законам, решение СНБО должна поддержать Верховная рада. Парламентарии вчитались в текст указа и усмотрели попытку президента Зеленского укрепить свою власть. Возмутили пункты, согласно которым документ позволяет, например, без всякого суда закрывать СМИ, политические партии и общественные организации, не угодные главе государства. Текст до сих пор согласовывают и переписывают.

"Я уверен, что мы выйдем на тот документ, который будет проголосован в стенах Верховной рады, и мы продемонстрируем единство украинской власти в борьбе за территориальную целостность", – отмечает депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

Решения о военном положении, которое предполагает значительное усиление ограничений, пока нет. Но в случае необходимости такой режим будет введен мгновенно, заявили в СНБО. Нет пока планов и о всеобщей мобилизации. Киев ограничивается призывом резервистов. Предполагается, что в воинские части явятся 36 тысяч человек.

Верховной раде тоже было с чем обратиться к СНБО. Нардепы просят Совет ввести санкции в отношении российских политиков, которые поддержали независимость республик Донбасса. Сейчас в списке 351 фамилия. Ограничения устанавливаются на 10 лет.

"Они не смогут иметь бизнес на Украине, не смогут зарегистрировать юридическое лицо, не смогут открывать счета, не смогут де-факто приезжать на территорию Украины. Они и члены их семей", – объясняет депутат Верховной рады Украины Юлия Клименко.

Тем временем российские дипломаты покидают Украину. Ради собственной безопасности послы и консулы эвакуировались из представительств, расположенных в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Со зданий дипмиссий сняли российские флаги.