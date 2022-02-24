Киевлянам посоветовали собрать "тревожные" чемоданчики

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Ранее он объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией и выступил с телеобращением к народу страны.

Ранним утром в Киеве взревела сирена воздушной тревогу. Полтора часа с начала спецоперации люди не понимали, что происходит. Успокаивали чиновники на местах.

"Выстрелы, взрывы в районе аэропорта Борисполь, которые слышны рано утром, хочу успокоить, произведены нашей армией. Все нормально, все находится под контролем", – сказал Владимир Борисенко, мэр Борисполя.

В Харькове – очереди за водой. В Киеве – за бензином, в банкоматы, на выезд из города, в том числе и на границе. Люди пытаются уехать в Словакию, на пограничном переходе в Ужгороде – гигантская пробка. Власти готовят эвакуационные поезда для жителей прифронтовых районов. Жители Киева начали сметать в магазинах продукты, в некоторых из них уже закончился хлеб. Массово скупают товары первой необходимости. Мэр украинской столицы призывал оставаться дома, но готовить "тревожные" чемоданчики.

"Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. Но будьте готовы при необходимости добраться до укрытия", – заявил Виталий Кличко.

Верховная Рада поддержала введение военного положения. Текст указа опубликован. И в нем нет ни слова о всеобщей мобилизации, в том числе женщин, которых посчитали военнообязанными. Нет и ограничения не передвижение. Зато вероятна трудовая повинность, это значит, что любого человека власти могут отправить рыть окопы. Запрещаются митинги, выборы. И фактически вводится цензура в СМИ. На особый режим работы переводят критически важные предприятия. Банки ввели ограничения – нельзя снять больше ста тысяч гривен и валюту. В некоторых из них деньги выдают уже только в кассах при предъявлении паспорта.

В украинском МИДе заявили: нужна срочная помощь: "Разрушительные санкции в отношении России, включая SWIFT. Полностью изолировать Россию всеми средствами, во всех форматах. Оружие для Украины. Финансовая помощь. Гуманитарная помощь"

На то, что заграница поможет еще надеется и экс-президент Петр Порошенко. "В первую очередь, в чем сейчас нуждается Украина, – это ленд-лиз, высокотехнологичное оружие, защитное, летальное", – сказал Порошенко.

А вот депутат Верховной Рады от оппозиции Илья Кива обратился к президенту действующему: не тянуть и сложить с себя полномочия. "Сегодня президент Зеленский должен, если у него есть хоть капля совести и здравого смысла, сложить с себя полномочия и уйти в отставку", – уверен политик.

Но, по всей видимости, сам Зеленский к этому не готов: он заявил, что ведет переговоры с лидерами Запада о создании антироссийскрой коалиции.