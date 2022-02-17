Если не геноцид, то что? ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов в Донбассе

В четверг, 17 февраля, под обстрел из минометов и даже тяжелой техники попали около 20 населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Обстановка в Донбассе крайне тревожная.

Светлодарская теплоэлектростанция, глубокий украинский тыл. В ясную погоду ее прекрасно видно с окраины Дебальцева. Участок фронта называется соответственно – Светлодарская дуга, она немного выгнута в сторону Украины. Это одна из точек, где 17 февраля резко обострилась обстановка.

Поселок Новогригоровка сильно пострадал во время событий 2014-2015 годов и с тех пор так и не восстановился. Когда линия фронта фактически на околице, не все видят смысл строиться под обстрелами. Никуда не уехали только самые стойкие – им все слышно, откуда кто и чем начинает стрелять.

Когда на дверь в подъезд вешаешь собственный замок – значит, живешь в подъезде один. А Татьяна Васильевна живет одна во всем доме. Показывает, как обустроен быт: центральное место в квартире занимает монументальная буржуйка с трубой в стену – все равно там никого нет.

"Это спасибо Украине, что мы так живем", – говорит жительница поселка Татьяна Яковенко.

А это уже ЛНР. Здесь под обстрел попал поселок Николаевка. Посечены трубы газопровода, электрики уже приступили к ремонту поврежденных сетей. Пострадали несколько жилых многоквартирных домов.

Всего утром было обстреляно семь населенных пунктов в Луганской народной республике и девять – в Донецкой. На видеозаписи, сделанной местными жителями, явно слышны глухие и мощные разрывы. Прямо во время съемок в подвал прятались и журналисты.

Украинская сторона распространяет кадры, на которых родители в сопровождении пожарных забирают детей из детского сада, но как-то не особо спешат, хотя место вроде бы такое опасное. В стене – огромная дыра, но мячи прямо под ней остались на своих местах на стеллаже. А снаружи видно, что целы все стекла, что, по мнению специалистов, просто невозможно при таком попадании и таком якобы взрыве. Воевать Украина давно уже начала не только минами, но и фейками.

В Донецке и в Луганске есть памятники погибшим детям Донбасса с перечислением и фамилий и возраста – это Аллея ангелов. И в бюро судебно-медицинской экспертизы до сих пор остаются неопознанные тела. Страшное слово "геноцид" – преступление против мирного населения. Их продолжает совершать именно украинская сторона, в том числе это и сегодняшняя череда обстрелов.