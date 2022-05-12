Названа предварительная причина взрыва на военном складе под Хабаровском

Причиной взрыва на складе воинской части в Хабаровском крае, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при работе с взрывоопасными предметами. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

Инцидент в воинской части в поселке Тейсин Амурского района произошел в четверг в ходе разгрузки боеприпасов. Сообщалось об одном погибшем и семерых пострадавших. По данным ТАСС, полученные ими ранения не являются тяжелыми, пострадавшие были госпитализированы.

На месте происшествия возник пожар, сейчас огонь локализован. Детали инцидента уточняются.

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