Взрыв под Владимиром: данные ЗВО, медиков и местных властей

В поселке Барсово Владимирской области в среду прогремел взрыв. В одной из воинских частей на складе боеприпасов проводились погрузочные работы. Один из снарядов сдетонировал, в результате погибло четыре человека, еще один получил ранения.

Трое из погибших являлись военнослужащими, четвертый – работник склада с боеприпасами.

Представитель отделения скорой помощи Киржачской районной больницы сообщил, что раненый находится в реанимации, его состояние оценивается как средней тяжести.

Возгорание на территории воинской части уже потушено, эвакуация людей из близлежащих населенных пунктов проводить нет необходимости, сообщает ТАСС. Идет проливка территории.

На месте происшествия работает УФСБ, ожидается военная прокуратура, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.