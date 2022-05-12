Песков напомнил о словах Путина

Если кто-то попытается вмешаться в спецоперацию на Украине, Россия будет готова дать самый решительный ответ. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил о словах российского лидера, согласно которым государство ответит стороне, попытавшейся вмешаться в события на Украине, сообщает ТАСС. Говорил об этом Владимир Путин с 24 февраля, с момента начала спецоперации, подчеркнул его пресс-секретарь.

Дмитрий Песков прокомментировал возможность прямого столкновения России с НАТО. По его словам, этого хотят избежать все.

О вероятности потенциального конфликта с НАТО ранее высказался заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев. Государственный деятель указал на то, что это будет катастрофическим сценарием для всех.

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