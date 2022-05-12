Флаги и трогательные письма: дети поддерживают российских военных

Российские военные приехали под Белгород – с подарками мальчику Алеше. Первоклассник стал героем одного из патриотичных видео, кадры которого облетели всю страну. Два месяца каждый день он бегал к дороге с флагом, встречая колонны российских военных, потом подарил его бойцам, а взамен получил шлемофон.

Худенький мальчик в большом шлемофоне, который подчеркивает его возраст. Он бежит к колоннам наших военных, отдает честь, провожает. Это видео собрало тысячи просмотров в Telegram-каналах.

Алеша из Белгорода каждый день на шоссе ждет наших военных: первоклассник стал трогательным символом патриотизма вслед за бабушкой с советским знаменем. И вот теперь Алеша Павличенко впервые дает интервью.

На вопрос, что он хочет пожелать российским военным, отвечает: "Работайте, ребята! Победа будет за нами!"

Разумеется, настрой Алеши, желание как-то помочь нашим военнослужащим, быть причастным – все это заслуга родителей.

Никита и Юлия Павличенко рассказывают, что все это пошло после разговора, когда ему начали объяснять, что такое спецоперация России.

Он сказал: "Это – мои военные, я их не оставлю".

В эти же дни появились в Сети видео детей, которые приветствуют российских военнослужащих. Девочка из Новой Каховки, что под Херсоном, расспрашивает бойца о его работе.

Девочка из ЛНР желает нашему военному здоровья. Искренние слова ребенка подбадривают лучше всего.

А российские дети постарше пишут письма военным, рисуют поздравительные открытки, рассказывают о своей жизни. И это тоже очень нужно военным.

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