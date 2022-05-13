Бывший французский военный рассказал неудобную правду об Украине

Европа снабжает оружием неонацистов, которые не только не скрывают своих взглядов, но и гордятся ими. Эти люди обещают убивать евреев и афроамериканцев. Так французский писатель Адриен Боке рассказал о том, что сейчас происходит на территории Украины.

Представьте – есть Франция, где информационное поле зачищено от позиций, которые доносит наша страна. Нет RT, нет "Спутника". Есть только белая Украина, и неизменно черная злая Россия. И тут среди государственной пропаганды Елисейского дворца появляется такая неугодная правда.

Два интервью, которые обсуждают во Франции, причем горячо. Слева – бывший французский военный, который побывал на Украине и своими глазами увидел все то, что не покажут по парижскому ТВ, да и в Сети найти сложно. Справа – Аймерик Шопрад, один из ведущих экспертов по геополитике в сегодняшней Франции.

И вот эти люди начинают говорить то, что в Европе сегодня приравнивают чуть ли не к преступлениям. О том, как Украина бьет по своим же людям и зданиям. Или открыто говорят о том, что готовы уничтожать чернокожих и евреев. Редкий случай, когда в стране Евросоюза признают – неонацисты на Украине есть. И их много.

- Они повсюду.

- Не только на "Азовстали"?

- Даже во Львове, на западе. У них неонацистские нашивки на плече. И могу сказать: я шокирован тем, что Европа поставляет оружие военным, которые, с моей точки зрения, неонацисты. С неонацистскими эмблемами. На их форме символика "СС", она встречается на Украине повсюду. И это не вызывает никаких проблем, – говорит французский военный Адриен Боке.

Причем этого парня раньше не видели во французских СМИ. И сразу результат, который впечатляет, учитывая, что эфир был на небольшой радиостанции. Полмиллиона просмотров, 2 десятка тысяч "лайков", несколько тысяч комментариев. При этом молодой человек ясно понимал, чем все это может для него обернуться. Это понимают и другие французы.

"Этот парень еще мужественней, потому что он посмел это все сказать. Это будет против него. И угрозы, и, возможно, больше не будет возможности найти работу. И это на радио, которое слушают люди", – отмечает политический обозреватель Дмитрий де Кошко.

Но какова была реакция? Ведь французам, да и не только, с первого дня специальной военной операции рассказывали иное. Посмотрим несколько комментариев, которые отражают общее настроение аудитории.

Часть считает, что, если верить другим СМИ, то боевики батальона "Азов" – это святые воители за благо всего человечества. Другие убедились, и возможно не впервые, насколько односторонне Европа и США фактически диктуют информационную повестку. И удивляются смелости людей, которые не бояться говорить правду, которую подавляющее количество французов просто не хотят слышать.

"Российская армия изо всех сил бережет мирное население Украины. Это особенно хорошо видно, если сравнить с другими конфликтами, например, теми, что вели американцы. Очевидно, что Россия не использует в полную силу свою огневую мощь, как могла бы сделать. Они не стреляют по гражданским объектам и мирным жителям", – подчеркивает политолог Аймерик Шопрад.

Как и, например, провокация в Буче. Человек, который был там около двух недель, заявляет: Россия ни при чем. А вот кого стоить судить за военные преступления – так это Украину.

"Это была постановка. Они специально разложили эти трупы, чтобы сделать необходимые кадры. Я не говорю, что трупов не было. Думаю, что надо говорить о военных преступлениях, совершаемых Украиной", – заявил французский военный Адриен Боке.

И, конечно, несмотря на определенный резонанс (что одно интервью, что другое), именитые медиа Франции решили, что называется, замолчать. Проигнорировать.

"Массовые СМИ совершенно это не допускают. Даже не цитируют и не ссылаются. Об этом знает меньшинство. Но это играет определенную роль. Потому что хоть что-то проскальзывает", – комментирует ситуацию политический обозреватель Дмитрий де Кошко.

И, кстати, еще одна реакция от французов – они ждут, когда YouTube удалит эти ролики. Видеохостинг, оказывается, не только у нас зачищает какую-то другую точку зрения. Инакомыслие коллективный Запад сегодня преследует. Одни видео удалят, а другие жизнь испортят тем, кто не побоялся сказать правду. Неугодную.

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