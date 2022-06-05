Украина шантажирует мир истерикой

Военные России и Донбасса освобождают все новые населенные пункты и скрупулезно собирают свидетельства зверств украинских националистических батальонов. Преступлений так много, что даже на Западе уже не могут не замечать, что на Украине против мирного населения воюют настоящие матерые неонацисты. Особенно много их в "Азове". Чтобы хоть как-то подправить имидж, в Киеве решили просто убрать с экипировки одиозного батальона неонацистскую символику. Речь о нашивке на рукав с изображением "Волчьего крюка" – Вольфсангеля, которую заменили на желтый трезубец, состоящий из трех мечей, на синем фоне.

Премьера новой формы состоялась 29 мая. После того, как в Мариуполе "Азов" практически в полном составе сдался в плен, пришлось собирать новое его подразделение. На церемонии представления в Харькове новобранцами выдали форму с новой символикой.

Ребрендинг "Азова", правда, вышел кране неудачным. На смену "Волчьему крюку", что в войну был символом СС, пришел знак, очень напоминающий эмблему 9-й танковой дивизии СС "Хоэнштауфен".

Да и потом можно сколько угодно менять нашивки, эмблемы на военной форме, но то, что под ней, все равно останется. От татуировок с изображением символики Третьего рейха, орлов, черепов, козлов и прочих демонов, а также портретов Гитлера и Бандеры так легко не избавиться. Это навсегда.

Но Киеву в информационной войне важнее всего картинка в эфире западных СМИ. От нее напрямую зависят миллиарды долларов, что рекой текут на Украину и расходятся по карманам кучки людей, и поставки оружия, которым они убивают своих же граждан.

Украинская армия ведет героическую оборону здания. Но когда в кадр случайно попадает съемочная группа, становится ясно, что это не более чем постановка – никакого противника рядом нет. Сдачу городов привычно представляют как хитрый план. А президент Зеленский среди героев ВСУ опять и опять называет украинского летчика, известного как "Призрак Киева", он будто бы сбил больше всего самолетов. Хотя еще месяц назад командование ВВС признало:он никогда не существовал: "Пожалуйста, не заполняйте инфопростор фейками. "Призрак Киева" – супергерой-легенда, характер которого создали украинцы. Это, скорее, собирательный образ летчика".

Зеленский вовсю пользовался и сведениями омбудсмена Людмилы Денисовой, которая несколько месяцев рассказывала о массовых изнасилованиях, которые якобы совершили российские военные. Оказалось, все это выдумки. И уполномоченную по правам человека пришлось уволить. Сочувствие теперь пытаются вызвать иначе. Европе показывают образцово-показательную ЛГБТ-семью в украинской армии.

Подпорченный имидж страны помогает исправить жена президента, не появлявшаяся на публике несколько месяцев. Вдруг стала раздавать интервью, но сумела лишь разозлить военных, сообщив, что стратегические советы Зеленскому дает его 9-летний сын: "Он всегда посоветует нам, что нужно сделать. И отцу в том числе. Какие нам нужно закупить еще танки, самолеты, вертолеты, чего нам не хватает. Какие страны нам плохо помогают, какие – хорошо. Он вообще военный эксперт".

На Украине с детства учат бандеровские лозунги. А те, кого призывают в армию, немедленно усваивают еще и гитлеровское приветствие. Но виновны в конфликте, конечно, русские, причем все без исключения. Недалеко уже и до сжигания книг – это тоже практиковалось в нацистской Германии, заметил венгерский политик Байер, доверенное лицо президента и соучредитель правящей партии: "Геббельс уже говорил об этом, только тогда жечь нужно было произведения не русских, а еврейских авторов. И Генрих Гейне предупреждал, что те, кто начинают с сжигания книг, в конечном итоге сжигают людей. Но если мы уберем русскую культуру из украинской культуры, что останется? То, что останется, будет выглядеть жалко, глупо и ничтожно. И самой красивой жемчужиной среди этого будет не кто иной, как Зеленский, который играет на пианино своим пенисом".

Людей в украинской военной форме все чаще замечают за кражами и грабежами, а в городе Васильков под Киевом пожилой боец теробороны убил соседа по даче из табельного оружия.

"Мы фиксируем увеличение на 40% преступлений, связанных с незаконным ношением и обращением с оружием. И это естественная тенденция для всех стран и регионов, где происходят войны и вооруженные конфликты", – заявил замглавы МВД Украины Евгений Енин.

Но опять просят у Запада еще военной техники, и потяжелее, артистично показывая, что пока стрелять приходится разве что бревном. Германия с поставками тянет, и к Шольцу обращаются уже с сосисками наперевес – недаром украинский посол уже называл канцлера "обиженной ливерной колбасой". Обещают устроить истерику, если не получат нужную технику, и вот Соединенные Штаты уже готовят реактивные системы HIMARS к отправке.

"Я благодарен президенту Байдену и народу США за такую помощь. Есть хорошие новости и от других партнеров. Работаем над тем, чтобы вывести поставки современных систем вооружений на более высокий уровень", – заявил Зеленский.

Американцы якобы заручились обещанием Зеленского не обстреливать из таких систем российскую территорию, но к таким клятвам даже на Украине никто всерьез не относится. "Мы должны быть в данном случае дипломатичными, потому что у нас есть определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать. Поэтому мы должны выполнять обязательства, но при этом мы понимаем, кто наш враг, где он находится и какие цели нам нужно поражать этим оружием", – говорят в Раде. Тем более что и сами США немедленно выписали индульгенцию.

"Предоставление установок HIMARS должно помочь Украине достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть у ВСУ сейчас. Вопрос расстояния ударов будет решаться вооруженными силами Украины самостоятельно", – сказала посол США на Украине Бриджит Бринк.

Об этом новый посол Соединенных Штатов Бриджит Бринкс, которая работала в Белграде в 1999-м и в Тбилиси в 2008-м, сообщает сразу после вручения верительных грамот президенту Зеленскому. На церемонии в Святой Софии Киевской, которую предыдущие президенты не решались использовать для светских мероприятий, он снова учит иностранцев любить Украину: "Многим нужно реформировать свое восприятие Украины. Видеть ее равным партнером. Видеть ее союзником. А не проблемным дальним родственником. Великим государством, а не большой территорией".

В пример приводит Польшу – украинскими орденами Ярослава Мудрого уже награждены польские вице-премьер Качинский и премьер Моравецкий. Но это больше похоже не на сотрудничество, а на постепенное поглощение – это именуют, конечно, первым в истории совместным заседанием правительств обеих стран. Только вот это польские чиновники уже участвуют в управлении Украиной, а не наоборот.