Украинское Минобороны сегодня обратилось к гражданам с отчаянным призывом – не пытаться выяснить точные данные о потерях вооруженных сил. И тем более не предавать их огласке. И то, и другое будет расцениваться, как работа на противника. Впрочем, о масштабах потерь любой украинец давно может догадаться самостоятельно – просто посмотрев видеообращения, которые солдаты ВСУ ежедневно присылают с передовой.

Киев безуспешно пытается решить проблему принудительной мобилизацией, а его западные покровители – поставками новых партий оружия. Каждый выпуск украинских новостей начинается с информации о поставках оружия. За 4,5 месяца военной спецоперации Запад отгрузил Киеву вооружения и техники более, чем на 10 млрд долларов. Но Зеленскому этого мало. На встрече с американскими сенаторами он просит еще и еще.

"Сегодня у нас много проблем, как на поле боя, так и в гражданском секторе. Мы рассчитываем на поддержку Конгресса в вопросе поставок современных систем противовоздушной обороны", – заявил Владимир Зеленский.

Бывший – тоже просит. Обещая скорейшую победу в том случае, если коллективный Запад поднатужится и отгрузит строго по списку.

"Я хотел бы твёрдо сказать, что для перехода в контрнаступление, для того, чтобы закончить войну, для того, чтобы быстрее принести мир в кровопускания, нам, правда, требуется артиллерия, дроны, системы радиоэлектронной борьбы, зенитные ракеты, БМП", – заявил Петр Порошенко.

Европа тужится, как может. Германия посчитала, сколько уже поставила – гаубиц, пусковых установок, противотанковых мин. И сколько еще поставит. Полный список обнародован на официальном сайте федерального правительства. Но до фронта западное оружие в таком количестве не доходит.

"Наше командование кидает нас на мясо – без поддержки, без огневой поддержки. Кидают неподготовленных людей на нулевые позиции, где нас обстреливает артиллерия, танки, самолёты", – снова жалуются украинские вояки.

Киевская социологическая группа "Рейтинг" провела исследование среди военных. "Получает ли Украина столько вооружения, сколько ей обещают?"

Большинство, как и ожидалось, ответили Нет, больше обещают, чем дают" (75%).

В ЕС обеспокоились тем, что западное оружие с Украины переполнило черный оружейный рынок Европы.

"Мы знаем, благодаря опыту предыдущей войны, на территории бывшей Югославии, у нас до сих пор есть проблемы с вооружением, которое поставляется оттуда организованным криминальным группировкам и это приводит к насилию. Так что теперь мы должны быть готовы с самого начала, чтобы работать сообща, не только в ЕС, но и с Молдовой и Украиной", – заявил Илва Йохансон, комиссар ЕС по внутренним делам.

Поставляемое на Украину оружие расползается по всему континенту. В Североатлантическом альянсе хотят ужесточить контроль над процессом передачи техники и вооружения. Но сделать это практически невозможно. Натовские военные основываются на данные украинских коллег, а те не спешат говорить правду.

"На сегодняшний день Украина превратилась не просто в "черный" рынок оружия. А в базу, через которую осуществляется подпитка не только криминальных структур на территории Европы, но и, вообще, террористических организаций. Старшие украинские офицеры, которые имеют право принимать решения, списывают данное оружие. Списывают его как бы утраченное в ходе боя. На самом деле, переправляют в страны Европы, Ближнего Востока для того, чтобы снабжать террористические организации и криминальные структуры", – отмечает Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО.

Продажа оружия происходит по отработанным схемам. Как правило, происходит это на территории Польши. На авиабазу Жешув оружие разгружается, а дальше частично исчезает, оказываясь после в европейских государствах. Зарабатывают на этом западные компании-поставщики и криминальные структуры. Издание Financial Times публикует эту информацию со ссылкой на свои источники.

"Все это оружие привозят на юг Польши. Затем его доставляют к границе и там перегружают на фуры, минивэны и порой даже легковые автомобили. После этого нам ничего о них не известно. Мы не знаем, куда их везут. Не знаем даже, остаются ли они на Украине или попадают в другие страны".

Вот только Госдеп США занял "страусиную позицию". Заваливая Украину оружием, они решают сразу несколько задач: освобождают свои склады от устаревшего вооружения, обеспечивают заказами свои предприятия ВПК и чужими руками ведут войну с Россией. Угроза распространения поставляемого ими оружия по всему миру – не в приоритете.

"США очень серьезно относятся к ответственности за распространение американских военных технологий и стремятся предотвратить их расползание или попадание к нежелательным элементам", – заявила Бонни Дженкинс, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями.

Тот объем оружия, который уже попал на территорию европейских стран, невозможно будет отловить в течение нескольких лет. Контрабанда может привести к страшным последствиям. И "зеленый свет" был дан в Вашингтоне и Брюсселе.

"Ро данным Интерпола, поставки оружия могут стать угрозой и нам. Американское оружие уже продаётся в даркнете. ЕС было бы неплохо полностью переосмыслить внешнюю политику и политику безопасности", – считает Бернард Цимниок, депутат Европарламента.

Россия давно предупреждала Запад о бойкой торговле оружием в даркнете. И речь не только про автоматы Калашникова, пистолеты "Глок". Там фигурируют и "джавелины", и "стингеры", и дроны-камикадзе. Переданное Украине западное вооружение обязательно всплывет в Европе и в "горячих точках" других частей Света.

"Кроме того, в сети появилось объявление за подписью одного террориста, где он благодарил поставщиков, которые продали ему комплекс "джавелин" за 15 тысяч долларов. Там же можно было найти комплексы за 30 тысяч долларов. Цена официальная такого комплекса, по которой США поставляет Украине, 700 тысяч долларов. Можно приобрести беспилотники, разработанные в США только в этом году, по цене от 4 до 7 тысяч долларов", – поясняет Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО.

Западное оружие продолжает утекать с Украины на черный рынок. В Киеве опасения Брюсселя считают надуманными и преувеличенными. Ведь война, как известно, все спишет.