Аппетит приходит во время войны: Киев требует от Запада еще больше оружия

США проверяют данные о трех американцах, которые отправились воевать на Украину и не выходят на связь. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. Информацию о том, что американские наемники попали в плен под Харьковом, опубликовало британское издание The Telegraph. Тем временем глава министерство обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о положении дел в украинской армии. По его словам, Россия в 20 раз превосходит Украину по количеству артиллерии. И это несмотря на западные поставки.

Украинские военные тестируют подарки западных партнеров. Шлем не выдерживает выстрел даже из травмата.

С такими друзьями и врагов не надо. По данным Давида Арахамии, того самого, что возглавлял делегацию Киева на мирных переговорах с Россией, украинские войска ежедневно теряют убитыми в Донбассе до полутысячи человек.

"Киевский режим не будет давать завышенные потери, он будет давать только заниженные потери, причем в 2-3 раза, не менее. Основная задача, конечно, показать, что, действительно, якобы киевский режим несет потери из-за того, что у него не хватает тяжелого оружия", – объясняет военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Аппетит приходит во время войны. Киев требует больше оружия. Зеленский – словно греческий царь Тантал, обреченный на вечный голод. Прокормить его не в силах уже весь коллективный Запад.

"Меняющийся список запросов поступает из Киева каждый день. Мы с союзниками пытаемся определить, кто и что готов поставить. Это сложно, ведь запросы быстро меняются. К примеру, в начале речь шла о средствах ПВО, потом – боеприпасах и нехватке артиллерии. Теперь мы рассматриваем вопрос о бронемашинах", – отмечает постпред при НАТО Джулианн Смит.

И все же НАТО будет наращивать поставки тяжелого вооружения на Украину. Хоть и подарит меньше, чем мечтал Киев. Одни страны отдали все, что у них было на складах, другие сигнализируют – запасы походят к концу.

"Потенциал западных поставок не настолько велик, как кажется. И, конечно, для Запада становится все более проблематичной организация новых поставок, поскольку значительная часть, если не большая часть тех вооружений, которые на Украину поставлены, уже уничтожены российской армией", – подчеркивает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

И основным донором вновь придется выступать США. Там уже одобрили пакет военной помощи еще на 1 миллиард долларов. Скинуться техникой, помимо Штатов, еще могут Германия и Великобритания. Правда, вместо 500 танков обещают примерно половину, из тысячи запрошенных гаубиц – около четверти. Сложнее всего – с реактивными системами залпового огня. Украина просит 300 штук, но едва ли получит шестую часть.

"Этот пакет помощи включает в том числе управляемые боеприпасы для РСЗО, еще 18 гаубиц M777 и тактические транспортные средства для их буксировки, а также 36 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Этот пакет также включает 650 миллионов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, что поможет ей защитить себя с помощью двух дополнительных систем береговой обороны "Гарпун" и тысячи радиостанций для засекреченной связи, приборов ночного видения, тепловизионных систем и других оптических приборов", – заявил министр обороны США Ллойд Остин.

НАТО собирается полностью перевести ВСУ на более дорогое западное оружие. Подробнее об этом будут говорить на саммите в Мадриде, он пройдет в конце месяца.

"Наши союзники объявили о дополнительной помощи Украине. Туда направят тяжелое вооружение и системы дальнего радиуса действия, в которых так нуждается Киев. Мы также обсудили долгосрочную поддержку Украины. На саммите через две недели лидеры утвердят новый всеобъемлющий пакет помощи, который поможет Украине перейти от постсоветского вооружения к современному вооружению НАТО и сблизиться с альянсом", – отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Уже предоставленную беспрецедентную помощь в Киеве сочли подачкой. Оружие Украине нужно здесь и сейчас, важно не качество, а количество.

"Является ли это адекватным ответом на наши реальные нужды и на наш запрос? Не считаю. Реально нам надо раза в два-три больше", – говорит советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Министр обороны Алексей Резников в свою очередь заявил в интервью CNN, что только тяжелое вооружение, которое Киев надеется получить от Запада, позволит Незалежной вернуть Крым и Донбасс. Ранее подобными фантазиями поделился и президент Зеленский. В комментариях уже написали: пока Украина имеет больше шансов присоединиться к Крыму, чем Крым – к Украине.