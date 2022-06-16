Страны НАТО жалуются на истощение запасов вооружений из-за поставок Украине

Еще больше денег, еще больше оружия! США решили отправить на Украину еще один миллиард долларов, в виде вооружения.

"Этот пакет помощи включает, в том числе, управляемые боеприпасы для РСЗО, еще 18 гаубиц M777 и тактические транспортные средства для их буксировки, а также 36 тыс. снарядов калибра 155 мм. Этот пакет также включает 650 млн долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины. А также две системы береговой обороны "Гарпун", тысячи радиостанций для засекреченной связи, приборы ночного видения, тепловизионные системы и другие оптические приборы", – сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

В желании снабдить украинских неонацистов оружием США не одиноки. Канадская военная помощь значительно скромнее американской – всего 7 миллионов долларов, она направлена на оснащение гаубиц М777. Чешское правительство передаст боеприпасы и средства противохимической защиты на 320 тысяч евро. Согласилась вновь передать оружие и Германия – три реактивные системы залпового огня. Во многих странах запасы вооружения уже заканчиваются, а аппетит украинского правительства не только не утихает, но и меняется каждый день.

"Меняющийся список запросов поступает из Киева почти каждый день. Мы с союзниками пытаемся определить, кто и что готов поставить. Это сложно, ведь запросы быстро меняются. К примеру, вначале речь шла о средствах ПВО, а потом о боеприпасах и артиллерии. Теперь мы рассматриваем вопрос о бронемашинах. Некоторые страны отдали все, что у них было. Несколько стран стали выражать озабоченность тем, что запасы кончаются. За последние месяцы они предоставили огромные объемы техники. Некоторые уже заявляют, что могут помочь только финансово", – рассказала постпред США при НАТО Джулианн Смит.

О том, что отправленное на Украину оружие исчезает словно в черной дыре, а потом появляется в качестве товара в даркнете, в НАТО предпочитают не думать.

Тем более, что США уже в открытую заявили: Киев продолжит воевать, пока у него есть оружие. В Вашингтоне по сути подтвердили, что поставляя боеприпасы на Украину, они просто затягивают конфликт. А воевать с Россией готовы до последнего украинца.

"В СМИ вы видите сообщения о том, что Украина теряет 100 убитыми и три сотни ранеными в день. Я бы сказал, что эти цифры находятся на уровне наших оценок. Я не хочу давать вам реальных оценок. Но я думаю, что ваша способность терпеть страдания прямо пропорциональна цели, которую вы хотите достичь. И пока есть средства, которыми воевать – боеприпасы, артиллерия и так далее – я думаю, Украина будет продолжать воевать", – заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Киев уже стал своеобразной площадкой для политиков, теряющих рейтинги. Поездка туда, как пишут западные СМИ, должна подрисовать слабеющим чиновникам черты смелости и решительности.

Так, украинскую столицу уже посетил британский премьер Джонсон, как раз в разгар критики из-за вечеринок во время коронавируса. А также американская демократка Нэнси Пелоси, когда ее партия оказалась под волной недовольства Байденом и ростом цен на топливо в США. Теперь очередь дошла до Олафа Шольца, которого критикуют дома за отправку оружия, а также Эммануэля Макрона, чья партия рискует лишиться большинства во втором туре парламентских выборов.

А вот Госдеп в очередной раз посоветовал не посещать Украину. Возможно, из-за последствий, которые могут ждать желающих присоединиться к неонацистам. Иностранным наемникам из Великобритании и Марокко, приговоренным к смертной казни в ДНР, уже выдали на руки решение суда.