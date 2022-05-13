Германские правые обвинили правительство в введении российских контрсанкций

По мнению члена комитета Бундестага по защите климата и энергетике Штеффена Котре, представляющего право-популистскую оппозиционную партию "Альтернатива для Германии", решение РФ о введении ответных санкций в области энергетики отчасти спровоцировал Берлин.

Котре указал на "фантазии правительства ФРГ насчет экспроприации" и обсуждение эмбарго на российские энергоносители как имевшие значимую роль в эскалации санкционных мер. "Почему Россия должна быть дружелюбной, если Германия ведет себя недружелюбно?" – сказал парламентарий.

Представитель третьей по численности (81 из 736 мандатов) фракции Бундестага заявил, что последствиями "иррациональной энергетической политики" станут перебои в поставках, "антисоциальные" цены на энергию и "ущерб правовой безопасности Германии".

Котре также высказал надежду, что в среднесрочной перспективе "Северный поток – 2" все же заработает. Таким образом он не согласился с позицией представителя Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ. Тот ранее заявил, что после начала Россией военной спецоперации на Украине проект "действительно умер".

"Не использовать существующий газопровод – ничего не может быть абсурднее", – отметил депутат.

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