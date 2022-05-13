Что на самом деле было и остается "раковой опухолью" Европы

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отреагировал на слова премьера Польши Матеуша Моравецкого, который назвал идею русского мира "раковой опухолью, которую "нужно искоренить", поскольку она "представляет смертельную угрозу для всей Европы".

"Раковая опухоль Европы – именно такие политики", – подчеркнул он.

По словам Косачева, "единственную смертельную угрозу для Европы за последнее столетие представлял гитлеровский нацизм".

Он напомнил, что от этой угрозы избавил Европу, включая и Польшу, Советский Союз.

Теперь, сказал Косачев в комментарии РИА Новости, "кощунственным образом та же самая Польша начинает грозить физическим уничтожением русскому миру".

Вице-спикер Совфеда РФ также добавил, что нацизм в Европе никуда не исчез, а лишь "мимикрировал в практики современных польско-балтийских лжеполитиков", которые сносят памятники и сгребают бульдозерами цветы на мемориалах памяти советским воинам.

Накануне в программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко высказалась о европейских странах, которые находятся в авангарде русофобии.

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