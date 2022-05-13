Атака на генконсульство: французский дипломат побывал в МИД Турции

В МИД Турции вызвали поверенного в делах Франции. Причиной стало нападение неизвестных на здание турецкого генконсульства в Париже.

По предварительным данным, в ночь на 12 мая неизвестные бросили на территорию турецкого дипломатического ведомства два взрывных устройства. В результате произошедшего взрыва в здании вылетели стекла, были повреждены стены, однако обошлось без пострадавших.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, турецкий МИД ожидает от Парижа привлечения участников вооруженного нападения на здание дипмиссии к уголовной ответственности. "Они должны быть наказаны", – цитирует Чавушоглу РИА Новости.

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