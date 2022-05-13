Если КНДР попросит о помощи, Россия оперативно рассмотрит обращение

Россия оперативно рассмотрит обращение КНДР о помощи в борьбе с коронавирусом, если таковое поступит. Пока обращений не было.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, северокорейским товарищам хорошо известно о богатом опыте России в борьбе с ковидом и наличии у нее различных прививок и других препаратов.

"Поэтому если будут на то соответствующие обращения Пхеньяна, то, конечно, они будут оперативно рассматриваться", – заверил представитель Кремля.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в стране возникла чрезвычайная ситуация в связи с распространением инфекции. Он потребовал от правительства принять срочные меры. В частности, оно должно заблокировать уезды и города, где зафиксированы вспышки заболевания, пишет РИА Новости.

По данным северокорейских государственных СМИ на 12 мая, в КНДР выявлено более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, шесть человек умерли. Коронавирус проник в Северную Корею впервые с начала пандемии. Накануне государственные СМИ показали Ким Чен Ына в медицинской маске. Он собрал экстренное заседание политбюро правящей трудовой партии.

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