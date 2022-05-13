Коронавирус в КНДР: более 18 тысяч заболевших и шесть погибших

В Корейской Народно-Демократической Республике зафиксировано свыше 18 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, шесть человек скончались. Такие данные сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на государственные СМИ Северной Кореи.

12 мая лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в стране внезапно возникла чрезвычайная ситуация в связи с коронавирусом COVID-19. В связи с этим он приказал правительству идеально вести работу по остановке распространения инфекции на всех уровнях.

Также Ким Чен Ын приказал заблокировать уезды и города страны, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что 8 мая в Пхеньяне у пациентов с лихорадкой были взяты анализы, которые подтвердили заражение штаммом "омикрон" (вариант коронавируса ВА.2). После чего власти КНДР объявили, что в стране внедряется система вирусного контроля для максимальной чрезвычайной ситуации.

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