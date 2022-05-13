Неизвестная лихорадка: комментарий "Микроба"

В Российском научно-исследовательском противочумном институте "Микроб" сообщили, что случаи неизвестной лихорадки в КНДР в конце апреля, вспышка которой затронула 350 тысяч человек, могут быть связаны с COVID-19.

На эту связь, отметили исследователи, указывает открытие границ для торговых отношений с КНР в январе 2022 года.

Тогда Северная Корея открыла грузовые железнодорожные перевозки между приграничным городом Синыйджу и китайским Даньдуном. Однако уже в апреле Китай объявил о приостановке торговли из-за распространения случаев заболевания в Даньдуне, пояснили в "Микробе".

Кроме того, на территории КНДР в апреле проводились массовые мероприятия, посещение которых не было ограничено требованием соблюдения масочного режима, передает РИА Новости. Это могло способствовать распространению болезни воздушно-капельным путем, считают в НИИ.

Ранее сообщалось, что 8 мая в Пхеньяне у пациентов с лихорадкой взяли анализы, подтвердившие заражение штаммом "омикрон". На данный момент в КНДР зафиксировано больше 18 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

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