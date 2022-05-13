Смерть после болезни. Президент ОАЭ правил с 2004 года

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался после продолжительной болезни на 74-м году жизни. Он был старшим сыном основателя Эмиратов Зейда Аль Нахайяна.

Министерство по делам президента страны выразило соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации, а также всему миру.

Халифа бен Зейд Аль Нахайян правил страной с 2004 года. В последние несколько лет он государственными делами почти не занимался, передав управление державой наследному принцу столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммеду бен Зейду, пишет РИА Новости.

Шейх Халифа Аль Нахайян считался самым богатым правителем в мире. По некоторым данным, состояние членов его семьи оценивается в 150 миллиардов долларов. В 2014 году шейх перенес инсульт.

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