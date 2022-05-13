Зеленский высказался о признании Крыма и республик Донбасса

Владимир Зеленский в интервью итальянской телекомпании RAI 1 заявил, что Украина "никогда" не признает Крым частью России и автономию республик Донбасса.

При этом украинский президент отметил: "Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму".

Он считает, что пока надо "отставить" этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров и встречи президентов Украины и России.

Зеленский сообщил, что украинская делегация в Турции предлагала "урегулировать вопрос Крыма в течение 10 лет", приводит "Интерфакс" его слова. "Мы не услышали ответа на этот вопрос", – сказал президент Украины.

Кроме того, заявил он и о неготовности говорить об автономии ДНР и ЛНР.

"Мы никогда не признаем их автономию", – признался Зеленский.

Ранее в интервью испанской газете ABC официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украине и другим странам необходимо признать, что возвращение Крыма в Россию и независимость ДНР и ЛНР – это сложившиеся территориальные реалии. Также дипломат призвала уважать законный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение.

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