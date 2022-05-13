Москва дала Варшаве финансовый ответ, Бухарест тоже нарывается

В России заблокированы счета посольства Польши. Об этом сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

Такое решение принято в ответ на действия польского правительства, отметил государственный деятель в эфире телеканала "Россия 24".

Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин, в свою очередь, указал на действия со стороны Румынии. В частности, на диппредставительство нашей страны оказывается финансовое давление. Речь идет о ситуации вокруг банка, который представляет собой филиал голландского денежного учреждения. Там заявили, что на счету российского посольства может быть депозит не более ста тысяч евро. В противном случае дипведомству посоветовали искать какое-то специальное разрешение. В МИД страны обещали как-то прояснить этот вопрос, но ответа нет второй месяц, отметил Кузьмин.

Посол обратил внимание на то, что Россия продолжит отстаивать свои права. Необходимо обеспечить функционирование ведомства в соответствии с Венской конвенцией.

Ранее МИД России объявил персонами нон грата десятерых сотрудников посольства Румынии в Москве. Такое решение является ответным.

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