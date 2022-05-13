Кто заблокировал американскую помощь Украине

Американский Сенат пока не смог принять новый законопроект по военной помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Помешал сенатор-республиканец Рэнд Пол, который, заблокировав документ, задал вопросы, почему-то не звучащие из уст остальных американских политиков. Они, кажется, совершенно забыли, в какой стране живут.

Рэнд Пол — это имя прогремело во всех американских СМИ. Республиканец устроил демарш в Сенате и единолично заблокировал перевод в 40 миллиардов долларов на помощь киевскому режиму.

"Если этот подарок для Украины будет узаконен, наша общая поддержка Киева превысит весь оборонный бюджет России. При этом свободных денег у нас нет. Размер обсуждаемого пакета помощи больше, чем США потратили за первый год конфликта в Афганистане, но тогда президент отправил туда наши войска. Я присягал Конституции США, а не какой-либо иностранной державе. Мы не можем спасать Украину, обрекая на гибель экономику Соединенных Штатов. Напомню, инфляция в марте побила 40-летний рекорд", — заявил Рэнд Пол.

Пол задал сенаторам резонный вопрос: кто и как будет проводить контроль за расходованием столь большой суммы? Однако говорить об этом в верхней палате американского конгресса не захотели. Проигнорировали сенаторы и призыв республиканца ориентироваться не на внешнюю повестку, а на положение дел внутри США. Оно оставляет желать лучшего.

"Самая большая угроза для США сегодня — это государственный долг, инфляция и обрушение доллара. Мы не можем спасать Украину, убивая нашу экономику. В марте инфляция достигла максимума за 40 лет, цены на бензин выросли на 49%, электричество — на 32%. Нам не обязательно быть дядей Сэмом, который спасает мир, особенно на деньги с займов. С долгом в 30 триллионов долларов США не по карману играть роль мирового жандарма", — отметил республиканец.

Пол во время своей речи прошелся по всем болевым точкам американцев: рост цен на энергоносители, инфляция, падение доллара. Тут же он нарвался на критику. С трибуны начали говорить заученные слова о необходимости дальнейшей финансовой поддержки Киева.

— Если сенатор Пол будет упорствовать в своих безрассудных требованиях, все, чего он добьется, это единолично затянуть столь необходимую Украине помощь.

— Украина не просит нас воевать. Они просят только о ресурсах, необходимых им для того, чтобы защитить себя. И эта помощь им нужна прямо сейчас!

Рэнд Пол довольно известная фигура в американской политике. Он родился в Пенсильвании. Сперва получил медицинское образование, но затем ушел в политику. Поработав в Сенате даже намеревался баллотироваться в президенты США. Потом, правда, снял свою кандидатуру из-за неудачи на праймериз в Айове.

Пола уже не раз критиковали за так называемую пророссийскую позицию всего лишь из-за рациональной точки зрения, которая отличается от догм Вашингтона. Например, во время беседы с Блинкеном он заявлял, что постсоветские страны имеют фундаментальное право на самоопределение. Критика раздалась даже из-за обычного рабочего визита, когда в разгар расследования по якобы вмешательству Москвы в американские выборы Пол возглавил визит делегации в наш Совет Федерации.

"Рэнд Пол является в течение долгих лет критиком ястребиного консенсуса в Вашингтоне. По взглядам он умеренный иллюзионист, считает, что Америка в первую очередь должна заниматься своими проблемами , меньше времени уделять мировой повестке и роли мирового полицейского", — прокомментировал политолог Малек Дудаков.

Эксперты считают, что позиция Рэнда Пола может указывать на начало раскола элит в американской политике, особенно если выделение таких сумм нацбатам войдет в привычку. По мнению политолога Малека Дудакова, ближе к августу-сентябрю придется выбивать новые суммы на поддержку Украины. Он допускает, что еще больше законодателей выступят резко против новых траншей.

Очевидно, что сейчас Вашингтон, хоть и с заминкой, но добьется одобрения на отправку 40 миллиардов киевскому режиму. Очередное голосование пройдет на следующей неделе. Однако голоса недовольных решениями американской власти звучат все громче.