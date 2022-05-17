Деньги для киевского режима: дебатов о миллиардах больше не будет

Большинство в американском сенате выступило за прекращение обсуждения предложения о принятии законопроекта, что включает в себя помощь Украине на 40 миллиардов долларов. Тех, кто выступает против накачивания Киева оружия и деньгами и тем самым против продолжения конфликта на Украине, называют едва ли не врагом всего американского народа.

"Поставив наши действия на Украине под сомнения, можно прослыть предателем. У нас в палате – амнезия? Потеря памяти – это последствие геронтократии в конгрессе?" – ставит вопросы член Палаты представителей США Мэтт Гейтс.

Он отметил, что всего год назад американцы проиграли войну пастухам, размахивающим ружьями.

"Теперь мы спешим на войну со страной, у которой шесть тысяч ядерных боеголовок? Две недели назад мы голосовали по закону о предоставлении ленд-лиза Украине. Я был одним из всего лишь десяти членов палаты, проголосовавших против. После этого в прессе появились заголовки: "Путинское крыло республиканской партии мешает поставкам оружия на Украину". Так что вы теперь сторонники Путина, если считаете плохой идеей давать карт-бланш Белому дому на отправку на Украину любого оружия", – заключил Мэтт Гейтс.

Противники пакета на 40 миллиардов подчеркивают: эти деньги лучше потратить на нужды американского народа. Хотя бы на детское питание, которое сейчас в штатах – в дефиците. Его нехватка уже привела практически к опустошению донорских пунктов грудного молока. Впрочем, некоторые находчивые мамы просто реализуют его онлайн.

Детское питание – не единственный камень преткновения. Как отметили в Палате представителей, даже на таможню и пограничное патрулирование администрация Байдена заложила (для сравнения) только 15 миллиардов. Члены Палаты представителей заявили, что Украина для Белого дома при таком раскладе важнее безопасности собственной страны. При этом европейские военные уточняют, от кого именно на самом деле исходит угроза.

Точка зрения генерала Жака Гиемана: "Здравый смысл, кажется, покинул и западных руководителей, и редакции европейских СМИ. Я напомню всего несколько реалий, которые мир в бреду, кажется, забыл. Именно американцы отказались в 1990 году от сближения России с Европой. И именно американцы пообещали Горбачеву никогда не расширять НАТО на восток. Выиграв холодную войну, американцы вместо того, чтобы строить мир, интегрировали в НАТО ещё 14 стран бывшего Советского Союза и установили свои ракеты на границах России, которая больше никому не угрожала. В 2022 году пять стран НАТО ещё держат американское ядерное оружие на своей земле. Кто кому угрожает?"

Тем временем министры иностранных дел стран Евросоюза решили выделить Украине еще 500 миллионов евро на закупку оружия. Впрочем, вряд ли помощь будет безвозмездной. Брюссель явно дал понять, что расплачиваться с ним придется продовольственными запасами.

"Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы освободить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно. По железной дороге в дружественные страны, например. Изучаются все пути, включая морской. Проблема в том, что вся акватория заминирована. Это не позволяет открыть порты", – заявил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

А вот новый – шестой пакет антироссийских санкций в ЕС согласовать не смогли. Видимо, догадавшись, что бьют они в первую очередь по самим европейцам.

"Каждый раз, когда санкции вводят против России, цена товаров в супермаркетах меняется, особенно импортируемых из-за границы. Вот почему правительству необходимо уважать потребителей и защищать их покупательскую способность", – говорит Андреас Хаджиадаму, исполнительный секретарь Ассоциации супермаркетов Кипра.

И началом к этому послужили рост цен на электроэнергию и бензин после введения антироссийских санкций. Не удивительно, что представители Болгарии и Венгрии категорически отказываются от эмбарго на российскую нефть. В Латвии, тем временем, уже предупредили: всем жителям помочь не смогут, готовиться нужно к увеличению сумм в счетах за коммунальные услуги. И советуют начать копить деньги на них уже сейчас.