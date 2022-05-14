Кедми: все силы России должны быть сосредоточены на одном

"Какой в переговорах Путина и Зеленского смысл, о чем можно договариваться и что будут стоить договоренности? В чем польза для российского государства?" – спросил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" израильский эксперт Яков Кедми (все выпуски передачи доступны на платформе "Смотрим").

По его мнению, пока не с кем и не о чем говорить, а дальше – по результатам, так как от результатов законченной военной операции зависит положение России в мире.

"Зависит то, как будет рассматривать место России в мире Китай, как будут смотреть на Россию в Центральной Азии. Ведь приходят американцы и говорят им: плюньте на Россию и разорвите с ней отношения. Ее уже нет. Формально существует, но мы ее уже смяли", – говорит эксперт.

Он отметил, что все силы России – внутренние и внешние – должны быть сосредоточены только на одном – это завершение операции на Украине. На полной, окончательной и безапелляционной победе.

Только она может положить конец вспышке патологической и звериной русофобии, которая идет из патологического антисемитизма. "Просто сегодня ненависть выгодно направить на вас, вчера это было выгодно направить на евреев. Завтра будет выгодно направить на Китай", – сказал он.

"Вы запаздываете, – продолжил Яков Кедми. – То, что военная промышленность перешла на более интенсивный режим – это только часть проблемы; армия и ВПК – вершина айсберга. Основа – государство. Самое основное – образование, воспитание", – подчеркнул эксперт.

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