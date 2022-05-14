Запад готовится обвинить Россию в продуктовом кризисе на Украине

Киев и Запад планируют обвинить Россию в продуктовом кризисе на Украине, при этом сами его и создают. Об этом в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

"Байден заявил, что Украина спит и видит, чтобы снизить цены на продовольствие на Западе и в Америке путем поставок своего зерна", – считает эксперт.

При этом он цитирует издание Financial Times, в котором написали, что из-за действий России на Украине к концу года может случиться продуктовый кризис. "Так зачем тогда вывозите зерно?", – вопрошает гость программы.

Он привел в пример 1930-е годы, когда в Советском Союзе из-за действий Запада сложилась очень сложная ситуация с продовольствием для населения.

Ведущий программы Владимир Соловьев пояснил, что СССР выплачивал все по взятым на себя обязательствам по поставкам западного оборудования. При этом Запад запретил платить в долларах и золотом. За поставки оборудования принималось только зерно, несмотря на неоднократные просьбы советской стороны пересмотреть условия контрактов.

"Сейчас начинается подготовка к тому, чтобы обвинить в искусственном голоде Россию. При этом сами зерно вывозят только так", – резюмировал Корнилов.

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