Диалог России с Западом по украинскому зерну возможен, но проблемы это не решит. Такое мнение в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" выразил политолог Дмитрий Евстафьев (полные выпуски программ и отдельные эпизоды вы можете найти на медиаплатформе "Смотрим").

"Ведет ли эта договоренность к разрешению проблем? Ведет ли она к цели, которую поставил президент? Не думаю", – сказал эксперт.

Ведущий программы Владимир Соловьев отметил, что Запад находит пути ввоза на Украину оружия, при этом зерно обратно по тем же направлениям не вывозит.

"Президент России предложил альтернативные пути вывоза, в том числе через Белоруссию. Это вообще не наша проблема. Как хотите, так и тащите", – сказал Соловьев.

Он также напомнил, что ВСУ при отступлении из Мариуполя подожгли зернохранилища.

Дмитрий Евстафьев считает, что украинское зерно Запад намерен вывезти не для решения продовольственных проблем в Европе, а для продажи, чтобы получить прибыль.

При этом, по его мнению, украинское зерно перепродали западным компаниям за долги.