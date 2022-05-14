День рождения метро: по Кольцевой линии пройдет парад поездов

В честь дня рождения московского метро на Кольцевой линии запустили парад поездов. Об этом сообщается в telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Это одно из главных событий дня рождения Московского метрополитена. В параде принимают участие семь составов – от самых ранних до самых новых и современных", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

В поездах, участвующих в параде, можно прокатиться. По Кольцевой линии 14 и 15 мая ходят ретро-поезд "Сокольники" с ламповыми бра и пружинными сиденьями, "Еж3" и самый новый поезд в столичной подземке – "Москва-2020".

До 16 мая на станции "Партизанская" будут представлены пять исторических вагонов, ходивших в метро с 1940-х годов.

Как сообщают на официальном портале правительства Москвы, 15 мая на станции "Парк культуры" состоится перформанс, который воссоздаст день открытия метро в 1935 году.

В эти выходные праздник отмечают 67 тысяч сотрудников и миллион пассажиров.

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