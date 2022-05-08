В московском метро прошла акция "Синий платочек"

Перед Днем Победы в московском метрополитене состоялась традиционная акция "Синий платочек". На станции "Курская" пассажиры раздавали символические синие платочки, а также выступили участники Всероссийского детского нового хора.

В пресс-службе Департамента транспорта столицы напомнили, что акция посвящена вкладу женщин в Победу над фашизмом и способствует сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что накануне Дня Победы в разных регионах Российской Федерации чествуют ветеранов Великой Отечественной войны.

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