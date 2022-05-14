COVID-19: cуточный прирост составил 5 тысяч больных

За последние сутки в России выявили 5047 новых случаев заболевания коронавирусом. Количество госпитализаций сократилось на 0,3% до 2498 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Количество госпитализаций увеличилось в 39 субъектах России. В 41 субъекте страны показатель снизился, в пяти субъектах – не изменился.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 107 человек против 105 сутками ранее.

Между тем количество заболевших остается на уровне суточной заболеваемости, отмеченной в конце апреля 2020 г.

"Выздоровели за сутки 7378 человек, что на 1,7% больше, чем 13 мая", – отмечает оперштаб.

Всего в России за время пандемии отмечены 18 255 337 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 377 571 человек умер, 17 640 979 выздоровели.

В начале января в России отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом, количество новых случаев доходило до 200 тыс. в сутки. С 13 февраля суточный рост начал замедляться, что позволило смягчить ограничения в ряде регионов.

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