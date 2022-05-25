Оперштаб: количество госпитализаций немного увеличилось

За истекшие сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 4 580 новых случаев, госпитализированы 2 503 человека.

По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, число госпитализаций увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,5 %.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 93 человека, накануне сообщалось о 90 умерших.

Накануне в РФ были зарегистрированы минимальные со середины апреля 2020 года 3 785 заболевших, в среду число новых случаев заражения COVID-19 в увеличилось на 795.

Выписались по выздоровлении за сутки 6 705 человек, что на 5,6% больше в сравнении с 24 мая.

С начала пандемии в России зарегистрировано 18 305 973 случая заражения коронавирусной инфекцией, 378 609 умерших и 17 707 077 выписанных.

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