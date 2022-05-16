Количество госпитализаций с ковидом за сутки слегка увеличилось

За истекшие сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 543 случаев, госпитализированы за сутки 1 127 человек.

По данным оперштаба, число госпитализаций увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,2%.

Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 89 человек, накануне сообщалось о 99 умерших.

Накануне в РФ были зарегистрированы 4 956 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 413.

Выписались по выздоровлении за сутки 5 379 человек, что на 13,2% меньше по сравнению с 15 мая.

С начала пандемии в России зарегистрировано 18 264 836 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 377 759 умерших и 17 652 558 выписанных.

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