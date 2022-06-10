COVID-19: количество госпитализаций снизилось на 3,5%

За истекшие сутки суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 678 случаев, госпитализированы за сутки 1 419 человек человек.

По данным оперштаба, число госпитализаций за сутки снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,5%.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 70 человек, накануне сообщалось о 77 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 774 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось.

Выписались по выздоровлении за сутки 4 332 человека, что на 0,8% больше в сравнении с 9 июня.

С начала пандемии в России зарегистрировано 18 369 557 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379 883 умерших и 17 786 254 выписанных.