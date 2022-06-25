Оперштаб: количество госпитализаций с COVID-19 слегка увеличилось

За истекшие сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 3 072 новых случая, госпитализированы за сутки 1 152.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, число госпитализаций за сутки увеличилось по сравнению с предыдущими сутками на 4,5%. Накануне сообщалось о 3 154 заболевших.

Жертвами коронавирусной инфекции стал 61 человек, накануне сообщалось о 65 умерших.

Количество заболевших за сутки продолжает держаться на уровне минимальных значений середины апреля 2020 года.

Выписались по выздоровлении за сутки 3 454 человека, что на 7,1% больше, чем днем ранее.

С начала пандемии в России зарегистрировано 18 415 887 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380 835 умерших и 17 842 800 выписанных.