COVID-19: число госпитализаций снизилось на 11%

За истекшие сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 801 новый случай, госпитализированы за сутки менее 900 человек.

По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, число госпитализаций снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11%.

Жертвами COVID-19 за сутки стали 74 человека, накануне сообщалось о 85 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 188 заболевших, число новых случаев заражения коронавирусом в России снизилось на 387.

После небольшого роста число заболевших за сутки в РФ вновь опустилось до минимальных значений середины апреля 2020 года.

Выписались по выздоровлении за последние 24 часа 4 019 человек, что на 8,9% меньше в сравнении с 29 мая.

С начала пандемии в РФ зарегистрировано 18 327 837 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379 029 умерших и 17 733 870 выписанных.