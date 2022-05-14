Отопительный сезон в Москве закончится 16 мая

Центральное отопление в Москве отключат 16 мая. Об этом сообщили в telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Там уточнили, что плановые работы по переводу систем теплоснабжения на летний режим начались в ночь на 14 мая. Отопление уже отключено в четверти жилых и нежилых зданий в столице.

Всего теплоснабжение планируется отключить в 74 тысячах строений. Среди них – более 34 тысяч жилых домов.

"Работы проводятся поэтапно. Полностью отопительный сезон завершится в течение трех дней – 16 мая", – говорится в сообщении московских властей.

5 мая городские власти объявили о продлении отопительного сезона из-за погодных условий.

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