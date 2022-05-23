Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет

Температура в Москве отстает от графика ровно на месяц. И на возврат в майскую норму на этой неделе можно не рассчитывать, предупреждают синоптики.

Терпение – это лозунг этой весны. В числе отстающих по теплу даже юг. Но настоящее ядро холода как раз в Центральной России. Здесь аномалия достигает 8 градусов, в прогнозах чуть ли не каждую ночь заморозки, сообщает программа "Вести-Москва" (все видео можно увидеть на медиаплатформе "Смотрим").

В Подмосковье этой ночью минуса не будет, можно не укрывать грядки. Но днем совсем скромно: в Клину, Дмитрове, Орехово-Зуеве только плюс 7 градусов с небольшим дождем. В Серпухове и Волоколамске плюс 10 градусов, без осадков, но облачно. В Можайске до 12 градусов тепла.

В Москве предстоящей ночью плюс 5-7 градусов, днем 8-10 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер холодный, северо-западный, с порывами до 12-14 м/с.

25 мая прояснений в облаках станет больше, ночи опять будут холоднее. Днем, благодаря солнечному прогреву, потеплеет до 12-14 градусов. А 26 мая все поменяется: циклон принесет дожди и южный ветер, температура поднимется еще градусов на 5, но будет сыро.

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