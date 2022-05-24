В столице ожидаются заморозки до минус 2 градусов

В Москве май этого года претендует на звание самого холодного за последние 100 лет, подсчитали синоптики. Похоже, так и будет. В ближайшие двое суток в столичном регионе ожидаются заморозки до минус 2 градусов, сообщает программа "Вести-Москва" (все выпуски доступны на медиаплатформе "Смотрим").

Еще один день жители столичного региона будут мерзнуть в потоках северного ветра. В Центральную Россию только-только начинает пробиваться теплый воздух. В западных районах завтра уже до плюс 20 градусов и без осадков, но к востоку от Москвы еще сохранятся апрельские плюс 10 градусов и дождь.

В московском регионе ожидается что-то среднее. В Дмитрове и Орехово-Зуеве 12 градусов тепла, в Можайске и Кашире – 14 градусов, а в Серпухове около 15 градусов тепла. И везде завтра без осадков.

В Москве предстоящей ночью еще очень холодно – плюс 1-3 градуса, а местами заморозки до минус 2 градусов. Днем при переменной облачности воздух прогреется до 13-15 градусов. Ветер северо-западный.

По-настоящему тепло станет в четверг 26 июня. Ветер станет южным, а температура поднимется почти до 20 градусов. Но эти перемены будут связаны с приходом циклона. Так что вновь придется доставать зонты. Короткие дожди в прогнозах до конца недели. Максимум ожидается 15-20 градусов – это тоже ниже нормы, но погода хотя бы уже будет похожа на майскую.

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